Отсидевший 17 лет невинно осужденный британец столкнулся с требованием оплатить питание в тюрьме

Сегодня, 15:19

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Отсидевший 17 лет невинно осужденный британец столкнулся с требованием оплатить питание в тюрьме
Фото из открытых источников

В Великобритании 57-летнему мужчине по имени  Эндрю Малкинсон  предстоит борьба за выплату компенсации. Дело в том, что британца осудили за изнасилование и лишили свободы на 17 лет. Но мужчина выиграл судебное разбирательство, доказав свою невиновность. За неправомерное осуждение Малкинсон  хочет получить компенсацию - около миллиона фунтов стерлингов. 

Однако теперь его могут заставить заплатить за питание в тюрьме. Это означает, что сумма компенсации может уменьшиться после того, как его заставят заплатить за содержание в тюрьме. 

Адвокат  Малкинсона Эдвард Хенри отмечает, что на борьбу за выплату компенсации могут уйти несколько лет. При этом не исключено, что невинно осужденного мужчину заставят выплатить весьма внушительную сумму. Хенри отмечает, что его клиента приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в семь лет. Малкинсон настаивал на своей невиновности, поэтому он отсидел в тюрьме еще десять лет вместо освобождения по истечении первых семи лет срока.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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