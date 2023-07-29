В американском Лос-Анджелесе мужчина с двумя половыми органами решил удалить один из них

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Водитель грузовика Танк открыто признался, что в прошлом он использовал эту особенность для привлечение внимания женщин, которые не верили ему, и он демонстрировал им свою аномалию, представляющую собой отклонение в развитии мочеполовой системы. Однако второй половой член начал доставлять ему дискомфорт и неудобства в интимных отношениях. Мужчина принял решение удалить один из половых членов.
По словам Танка, он лишился девственности только в 24 года, так как провел часть своей жизни за решеткой за убийство.
Подобная аномалия была обнаружена у мужчины из Ганы, у которого были пенис, вагина и шесть пальцев на каждой руке. Мужчина обратился за помощью к медикам, чтобы получить лечение.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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