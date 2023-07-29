Матеуш Моравецкий: «Вагнер» пердвигается в сторону Сувалкского коридора

Сегодня, 10:49

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Матеуш Моравецкий: «Вагнер» пердвигается в сторону Сувалкского коридора
Фото из открытых источников

Моравецкий сообщает о перемещении более 100 вагнеровцев к польско-белорусской границе.

Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Польши, сделал заявление о передвижении более 100 бойцов частной военной компании "Вагнер" к польско-белорусской границе. Происходящее он определил как подготовку к возможному гибридному нападению на территорию Польши.

По словам Моравецкия, эти бойцы, которые находятся в Белоруссии, направляются к сувалкскому коридору под Гродно. Он выразил свое беспокойство об этом на пресс-конференции в Гливице.

В свою очередь, командование польской армии ответило на эту информацию дислокацией своих сил и военной техники в Подляшье, пограничной области с Белоруссией. Мариуш Блащак, министр обороны Польши, также анонсировал формирование саперного батальона в Августове, расположенном в сувалкском коридоре.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным подтвердил наличие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. По его словам, эти наемники хотят попасть на Запад. Лукашенко выразил опасения о перемещении бойцов в западном направлении из-за их "плохого настроения".

Лукашенко также обозначил, что наблюдает за активным переброской польских войск к границе Союзного государства. Он упомянул о передислокации одной из бригад в 40 км от Бреста, и о том, что еще одна бригада перебрасывается в непосредственную близость к Гродно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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