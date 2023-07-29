Матеуш Моравецкий: «Вагнер» пердвигается в сторону Сувалкского коридора

Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Польши, сделал заявление о передвижении более 100 бойцов частной военной компании "Вагнер" к польско-белорусской границе. Происходящее он определил как подготовку к возможному гибридному нападению на территорию Польши.
По словам Моравецкия, эти бойцы, которые находятся в Белоруссии, направляются к сувалкскому коридору под Гродно. Он выразил свое беспокойство об этом на пресс-конференции в Гливице.
В свою очередь, командование польской армии ответило на эту информацию дислокацией своих сил и военной техники в Подляшье, пограничной области с Белоруссией. Мариуш Блащак, министр обороны Польши, также анонсировал формирование саперного батальона в Августове, расположенном в сувалкском коридоре.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным подтвердил наличие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. По его словам, эти наемники хотят попасть на Запад. Лукашенко выразил опасения о перемещении бойцов в западном направлении из-за их "плохого настроения".
Лукашенко также обозначил, что наблюдает за активным переброской польских войск к границе Союзного государства. Он упомянул о передислокации одной из бригад в 40 км от Бреста, и о том, что еще одна бригада перебрасывается в непосредственную близость к Гродно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС. Официальные лица Грузии...Подробнее
В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа,...Подробнее
Европа оказалась втянутой в «войну чипов», которая развернулась между Вашингтоном и Пекином. Известно, что Китай...Подробнее
Родственники военных из Самары рассказали о том, сколько платят добровольцам, которые отправились на фронт, чтобы...Подробнее
Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических...Подробнее
Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода проинформировал о том, что в августе текущего года на российский рубль...Подробнее