«Times»: Британия утилизировала танки Challenger 2, которые могли быть переданы Украине

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Британия утилизировала более 40 танков Challenger 2, которые могла бы передать Украине. Об этом сообщает издание «The Times».
Обозреватели подчеркивают, что речь идет о периоде с 2010 по 2014-й годы. За это время в стране в «утиль» ушли более четырех десятков тяжелых боевых машин. Их признали такими, которые ремонту не подлежат. Однако, настаивают авторы, те Challenger 2 можно было восстановить.
«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», — сказано в публикации.
Целью утилизации было заявлено сокращение расходов на оборону. Тогда никто даже предположить не мог, что в самом центре Европы разгорится конфликт такой интенсивности. Однако на момент утилизации на Западе считали все военные противостояния «делом прошлого».
Британским налогоплательщикам процесс утилизации танков обошелся в кругленькую сумму — миллионы фунтов стерлингов.
Напомним, Британия все же поставила в рамках одного из пакетов военной помощи Украине танки Challenger 2. Однако командование ВСУ в бой их еще не вводило, в наступлении эти боевые машины замечены еще не были.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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