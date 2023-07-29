«Times»: Британия утилизировала танки Challenger 2, которые могли быть переданы Украине

Сегодня, 08:29

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«Times»: Британия утилизировала танки Challenger 2, которые могли быть переданы Украине
Фото из открытых источников

Британия утилизировала более 40 танков Challenger 2, которые могла бы передать Украине. Об этом сообщает издание «The Times».

Обозреватели подчеркивают, что речь идет о периоде с 2010 по 2014-й годы. За это время в стране в «утиль» ушли более четырех десятков тяжелых боевых машин. Их признали такими, которые ремонту не подлежат. Однако, настаивают авторы, те Challenger 2 можно было восстановить.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины», — сказано в публикации.

Целью утилизации было заявлено сокращение расходов на оборону. Тогда никто даже предположить не мог, что в самом центре Европы разгорится конфликт такой интенсивности. Однако на момент утилизации на Западе считали все военные противостояния «делом прошлого».

Британским налогоплательщикам процесс утилизации танков обошелся в кругленькую сумму — миллионы фунтов стерлингов.

Напомним, Британия все же поставила в рамках одного из пакетов военной помощи Украине танки Challenger 2. Однако командование ВСУ в бой их еще не вводило, в наступлении эти боевые машины замечены еще не были.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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