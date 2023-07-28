Море Грузии тоже должно быть открыто для туристов РФ – власти

Грузия должна быть открыта для туристов, в том числе и с моря. Об этом сообщает издание ТАСС.

Официальные лица Грузии после недавнего инцидента с российским лайнером в Батуми заявили о том, что их страна должна быть свободна для туристов, по какому бы направлению они сюда не прибыли. Тем более, что морской туризм в Грузии имеет хороший потенциал.

«Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением, важно, чтобы страна позиционировалась и с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у нее есть в морском направлении туристической отрасли», — заявил замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили.

Он добавил, что прибывавший недавно в Батуми круизный лайнер Astoria Grande не находится под санкциями какой-либо страны.

Напомним, 27 июля сотни жителей Батуми встретили в порту Astoria Grande с плакатами. Грузины требовали, чтобы судно с российскими туристами на борту убиралось из территориальных вод Грузии. Туристы, сошедшие на берег, порой, давали местным журналистам нелепые комментарии, заявляя, что Россия освободила Абхазию от грузин. Эти моменты, а также то, что туристы посетили Абхазию в обход грузинского законодательства, вызвали весьма негативную реакцию в обществе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»