«ЦГ»: Обнаружено уязвимое место НАТО, возможно, «Вагнер» уже там

В Польше опасаются того, что РФ может начать операцию, чтобы занять Сувалкский коридор.

Эту территорию считают одним из самых уязвимых мест НАТО, пишет «Царьград».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что РФ преднамеренно перебрасывает бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, так как планирует пробивать коридор в Калининградскую область.

«Теперь ситуация ещё опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского перешейка под Гродно в Белоруссии. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — сказал глава польского правительства.

Он добавил, что пока эти бойцы будут помогать мигрантам нелегально пересекать границу с ЕС. РФ хочет использовать мигрантов, чтобы дестабилизировать страну, утверждает Моравецкий. Но он не исключает и более агрессивных действий со стороны РФ в будущем. Поэтому считает, что НАТО необходимо усиливаться на восточной границе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»