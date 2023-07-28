«ЦГ»: Обнаружено уязвимое место НАТО, возможно, «Вагнер» уже там

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
В Польше опасаются того, что РФ может начать операцию, чтобы занять Сувалкский коридор.
Эту территорию считают одним из самых уязвимых мест НАТО, пишет «Царьград».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что РФ преднамеренно перебрасывает бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию, так как планирует пробивать коридор в Калининградскую область.
«Теперь ситуация ещё опаснее. У нас есть информация, что более 100 наемников группы «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского перешейка под Гродно в Белоруссии. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — сказал глава польского правительства.
Он добавил, что пока эти бойцы будут помогать мигрантам нелегально пересекать границу с ЕС. РФ хочет использовать мигрантов, чтобы дестабилизировать страну, утверждает Моравецкий. Но он не исключает и более агрессивных действий со стороны РФ в будущем. Поэтому считает, что НАТО необходимо усиливаться на восточной границе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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