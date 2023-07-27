Туристам рассказали, как избежать уличной кражи в период отпуска

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
На форуме Reddit опубликованы советы о том, как избежать уличных краж во время отпуска.
Туристам рекомендуют носит деньги в поясной сумке под одеждой. Также пользователи сети советуют путешественникам ходить быстро и молча, смотреть прямо перед собой с нейтральным или негативным выражением лица. По их мнению, такое поведение поможет не привлекать внимание злоумышленников.
Помимо этого, туристам не следует показывать, что они сбились с пути. Беспомощные люди привлекают внимание мошенников, поэтому важно не выделяться. Если кто-то заблудился, то стоит идти куда-то, например, к скамейке в парке, а затем взять телефон и сделать вид, что пришло сообщение.
В целом, чтобы не стать жертвой мошенников, надо не выглядеть туристом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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