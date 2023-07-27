Туристам рассказали, как избежать уличной кражи в период отпуска

На форуме Reddit опубликованы советы о том, как избежать уличных краж во время отпуска.

Туристам рекомендуют носит деньги в поясной сумке под одеждой. Также пользователи сети советуют путешественникам ходить быстро и молча, смотреть прямо перед собой с нейтральным или негативным выражением лица. По их мнению, такое поведение поможет не привлекать внимание злоумышленников.

Помимо этого, туристам не следует показывать, что они сбились с пути. Беспомощные люди привлекают внимание мошенников, поэтому важно не выделяться. Если кто-то заблудился, то стоит идти куда-то, например, к скамейке в парке, а затем взять телефон и сделать вид, что пришло сообщение.

В целом, чтобы не стать жертвой мошенников, надо не выглядеть туристом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»