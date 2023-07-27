Сотрудник спецслужб Дэвид Груш: Пентагон нашел останки пришельцев и НЛО

Сотрудник спецслужб Дэвид Груш выступая в Конгрессе США под присягой заявил о том, что американские власти изучают разбившиеся НЛО.

Он утверждает, что в руки властей США попали останки инопланетных аппаратов, пишет «Лента.ру».

Членам надзорного подкомитета Конгресса Дэвид Груш сообщил, что с 2019 года он участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов», а затем в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей.

Сейчас ему 36 лет и он уволен из Национального управления военно-космической разведки США. Эта структура занимается управлением спутниками-шпионами.

По словам Груша, он покинул свою работу, подав рапорт об отставке, поскольку получил доказательства того, что власти знают о существовании пришельцев, но скрывают это. Уволиться он решил, чтобы поделиться секретной информацией с общественностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»