Сотрудник спецслужб Дэвид Груш: Пентагон нашел останки пришельцев и НЛО

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Сотрудник спецслужб Дэвид Груш выступая в Конгрессе США под присягой заявил о том, что американские власти изучают разбившиеся НЛО.
Он утверждает, что в руки властей США попали останки инопланетных аппаратов, пишет «Лента.ру».
Членам надзорного подкомитета Конгресса Дэвид Груш сообщил, что с 2019 года он участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению «неопознанных летающих феноменов», а затем в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей.
Сейчас ему 36 лет и он уволен из Национального управления военно-космической разведки США. Эта структура занимается управлением спутниками-шпионами.
По словам Груша, он покинул свою работу, подав рапорт об отставке, поскольку получил доказательства того, что власти знают о существовании пришельцев, но скрывают это. Уволиться он решил, чтобы поделиться секретной информацией с общественностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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