«The Hill»: В США считают, что приближается кульминация конфликта на Украине

Российско-украинский вооруженный конфликт постепенно приближается к своей кульминации. Развязка может наступить уже к концу этого года, пишет американское издание «The Hill».

Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Если Украина не добьется крупных успехов в ходе своего наступления, реальна «заморозка» конфликта.

«Военные эксперты считают, что украинский прорыв все еще возможен, так как ВСУ переходят к основному этапу своего наступления. В то же время они опасаются, что контрнаступление завершится в конце этого года без крупной победы. А это может приблизить конфликт к замораживанию позиций», — говорится в публикации.

Отмечается, что такой сценарий отлично бы устроил Москву, так как она получит достаточно времени на подготовку и восстановление своей армии и «системы укреплений».

Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Института Брукингса, считает, что после такой паузы ВС Украины не смогут прорвать российскую оборону, и сделать это будет еще тяжелее, чем во время нынешнего наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»