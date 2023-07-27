«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сделал серьезное заявление о неотложной необходимости начала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он утверждает, что возможности для дипломатического диалога утрачиваются с каждым днем.
Сийярто решительно отвергает возможность военного решения конфликта.
"Условия для переговоров постоянно меняются и усложняются. Вчерашнее "окно возможностей" уже недоступно, и будущее, кажется, предлагает еще большие трудности", - заявил он.
Турецкое правительство получило признательность от Сийярто за свои посреднические усилия в украинском конфликте. Он особо отметил их успешную работу по согласованию зерновой сделки в прошлом году.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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