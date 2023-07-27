Сийярто призывает к активизации мирных переговоров в Украине.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сделал серьезное заявление о неотложной необходимости начала мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Он утверждает, что возможности для дипломатического диалога утрачиваются с каждым днем.

Сийярто решительно отвергает возможность военного решения конфликта.

"Условия для переговоров постоянно меняются и усложняются. Вчерашнее "окно возможностей" уже недоступно, и будущее, кажется, предлагает еще большие трудности", - заявил он.

Турецкое правительство получило признательность от Сийярто за свои посреднические усилия в украинском конфликте. Он особо отметил их успешную работу по согласованию зерновой сделки в прошлом году.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»