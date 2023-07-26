В Грузии россиян с круизного лайнера встретили митингом и напугали детей

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
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В Грузии продолжают показывать, как они «любят» россиян. Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grandeа, который причалил к берегам Батуми, были шокированы встречей, которую им устроили.
Прямо в порту собрались журналисты и митингующие с плакатами, о содержании которых нетрудно догадаться, чем напугали детей.
«С прибытием нас встретили грузинские журналисты, начали задавать провокационные вопросы. А к отплытию пришли бастующие. Мы в отпуске и в шоке», — признались россияне.
Круизный лайнер к сему моменту уже отчалил из Батуми. Митингующие сопровождали отбытие корабля гимнами Грузии и Европейского Союза, которые крутили через динамики.
Российских пассажиров судна компании Miray Cruises, которое по пути в Турцию зашло в батумский порт под флагом Палау, недовольные грузины обвинили в нарушении закона «Об оккупации» за посещение Абхазии и Южной Осетии. Также оппозиционеры выкрикивали, что сам лайнер якобы должен попасть под международные санкции, передает издание «Лайф».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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