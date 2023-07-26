Мужчина отсидел в тюрьме 17 лет за изнасилование и доказал невиновность

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Свою невиновность сумел доказать мужчина, отсидев 17 лет в тюрьме.
Британца Эндрю Малкинсона признали виновным в изнасиловании и осудили на 7 лет, но потом срок продлили, так как он настаивал на невиновности, рассказывает «SkyNews».
Стоит отметить, что вина Малкинсона не подтверждалась материальными доказательствами и образцами ДНК с места происшествия. Обвинения против него строились на показаниях свидетелей, которые вызывали сомнения.
После того как удалось обнаружить новые материалы ДНК, защита Малкинсона подала заявку в Апелляционный суд. В итоге его признали невиновным. Настоящего насильника идентифицировали и задержали. В полиции Манчестера после этого заявили, что «искренне жаль» и назвали произошедшее «непростительной ошибкой в попытке восстановить справедливость».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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