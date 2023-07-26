Мужчина отсидел в тюрьме 17 лет за изнасилование и доказал невиновность

Сегодня, 10:49

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Мужчина отсидел в тюрьме 17 лет за изнасилование и доказал невиновность
Фото из открытых источников

Свою невиновность сумел доказать мужчина, отсидев 17 лет в тюрьме.

Британца Эндрю Малкинсона признали виновным в изнасиловании и осудили на 7 лет, но потом срок продлили, так как он настаивал на невиновности, рассказывает «SkyNews».

Стоит отметить, что вина Малкинсона не подтверждалась материальными доказательствами и образцами ДНК с места происшествия. Обвинения против него строились на показаниях свидетелей, которые вызывали сомнения.

После того как удалось обнаружить новые материалы ДНК, защита Малкинсона подала заявку в Апелляционный суд. В итоге его признали невиновным. Настоящего насильника идентифицировали и задержали. В полиции Манчестера после этого заявили, что «искренне жаль» и назвали произошедшее «непростительной ошибкой в попытке восстановить справедливость».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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