Украинская беженка бросила мужа ради нового возлюбленного в Финляндии

Сегодня, 09:19

Image 16+
Украинская беженка бросила мужа ради нового возлюбленного в Финляндии
Фото из открытых источников

Обозреватель газеты «The New York Times» Джеффри Геттлман написал об украинской беженке Татьяне Шаповаловой, которая вместе с детьми отправилась в Финляндию, оставив своего мужа Андрея на родине.

За границей она познакомилась с новым мужчиной. Журналист взял интервью у бывших супругов, которые рассказали, что прожили в браке почти 30 лет и воспитали двоих сыновей. По словам Татьяны, ей было непросто рассказать супругу о том, что она больше не хочет продолжать отношения.

«Мне нужна новая жизнь», — заявила женщина.

Андрей отказывался в это верить, считая, что это просто флирт. Мужчина пытался связаться с женой, но та не отвечала. Вскоре супругам пришлось развестись. Андрей очень расстроен и винит себя в произошедшем.

Мужчина признался, что все еще надеется на то, что жена вернется к нему.

В своей публикации журналист отмечает, что многие беженки остаются в стране, куда переселились. Это объясняется тем, что они хотят строить новую жизнь, а некоторые из них бегут от жестокого обращения в семье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Украинская беженка бросила мужа ради нового возлюбленного в Финляндии

Сегодня, 09:19

Китай вводит безвизовый режим для российских туристов в группах

Вчера, 15:14

«Не только богатые или айтишники». Как жительница Перми с семьей переехала в Турцию

Вчера, 13:49

Туристы РФ перечислили отличия отдыха в Омане от Эмиратов

Вчера, 11:04

Турагент рассказал о том, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ и Таиланде

Вчера, 10:39

«У них есть несколько вариантов»: Глава Пентагона Остин прокомментировал новое наступление ВС Украины

Вчера, 09:44

Журналисты называют «адом» ситуацию на острове Родос из-за сильных пожаров

26-07-2023, 16:24

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

26-07-2023, 13:09

На курортах Таиланда растет число заболевших людей лихорадкой Денге

25-07-2023, 19:44

Подоляка высказал надежду, что США примут решение «слить Украину»

25-07-2023, 18:39

В Шотландии шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

25-07-2023, 17:39

Bloomberg: экстремальная жара угрожает «тектоническим сдвигом» для туриндустрии ЕС

25-07-2023, 16:49

Daily Mirror: загадочное существо с острыми зубами найдено на пляже в Канаде

25-07-2023, 15:49

Экс-глава генштаба Чехии: Запад однобоко смотрит на конфликт между Россией и Украиной

25-07-2023, 14:54

Британские мужчины стали чаще увеличивать пенисы из-за пандемии и порнографии

25-07-2023, 08:54

Turkstat: в прошлом году 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции

25-07-2023, 08:39

Польские турфирмы отменяют путевки в Грецию из-за лесных пожаров

24-07-2023, 20:39

Американка выиграла в лотерею три раза, использовав цифры из сна и выиграла

24-07-2023, 13:39

АТОР: в Турции начнет работать новый лоукостер Ajet

24-07-2023, 13:39

Россиянам рассказали об отдыхе в Белоруссии

24-07-2023, 12:29

Возможно, Вам будет интересно

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

Вчера, 13:54

0

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....

Подробнее
У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

26-07-2023, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Пропавшего на СВО РФ 39-летнего мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

25-07-2023, 13:44

0

Несколько месяцев ушло у мобилизованного из Тавды, чтобы восстановить документы. Мужчину мобилизовали из Тавlы и...

Подробнее
В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

Вчера, 17:49

0

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...

Подробнее
WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

0

ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров