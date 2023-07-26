Украинская беженка бросила мужа ради нового возлюбленного в Финляндии

Обозреватель газеты «The New York Times» Джеффри Геттлман написал об украинской беженке Татьяне Шаповаловой, которая вместе с детьми отправилась в Финляндию, оставив своего мужа Андрея на родине.

За границей она познакомилась с новым мужчиной. Журналист взял интервью у бывших супругов, которые рассказали, что прожили в браке почти 30 лет и воспитали двоих сыновей. По словам Татьяны, ей было непросто рассказать супругу о том, что она больше не хочет продолжать отношения.

«Мне нужна новая жизнь», — заявила женщина.

Андрей отказывался в это верить, считая, что это просто флирт. Мужчина пытался связаться с женой, но та не отвечала. Вскоре супругам пришлось развестись. Андрей очень расстроен и винит себя в произошедшем.

Мужчина признался, что все еще надеется на то, что жена вернется к нему.

В своей публикации журналист отмечает, что многие беженки остаются в стране, куда переселились. Это объясняется тем, что они хотят строить новую жизнь, а некоторые из них бегут от жестокого обращения в семье.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»