Китай вводит безвизовый режим для российских туристов в группах

С начала августа Китай вводит безвизовый режим для россиян. Возможностью безвизового въезда в КНР могут воспользоваться туристы, объединенные в группы. Таким образом, россияне смогут пересекать границу по заранее составленному списку, который подаст туроператор. Этот документ будет действовать срок, предусмотренный поездкой.

Безвизовый режим между странами имеет культурный смысл, считают эксперты китайской туротрасли. Речь идет о туристическом и культурно-познавательном обмене в рамках путешествий группами. Это такие группы, как садоводы, фитнес-тренеры, медики, рестораторы и другие специалисты, которым интересны китайские достижения. К примеру, у российских туристов популярностью пользуются посещение лесопарка Чжанцзяцзе, где снимался фильм «Аватар», и путешествия в Тибет.

Новый режим будет действовать в отношении тех, кто объединяется. Туристическая программа может быть экскурсионной, пляжной и культурной. Ожидается, что групповые поездки в КНР станут востребованными у россиян. Кроме того, такое посещение Поднебесной обходится дешевле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»