«Не только богатые или айтишники». Как жительница Перми с семьей переехала в Турцию

Жительница Перми Виктория Брессем переехала сначала в Санкт-Петербург, а потом отправилась в Турцию, где уже живет постоянно. Женщина рассказала, как устроила детей в школу и в вуз, решала проблемы с языковым барьером, питанием, досугом. Виктория Брессем вместе с дочерьми и матерью сейчас находится в Анталье. Она ведет в соцсети дневник своего переезда и обустройства.

Впервые Виктория оказалась в Турции по туристической путевке в 2007 году. Она полюбила эту страну с первого вдоха теплого воздуха. Виктория рассказала, что выбрала Турцию для постоянного проживания, так как эта страна давала вид на жительство. Кроме того, в Турции невысокая стоимость жизни. Помимо прочего, старшая дочь захотела стать студенткой Стамбульского вуза.

По словам Виктории, большинство россиян в Турции работают удаленно. Сама она по профессии маркетолог и уже почти полгода участвует в проекте для турецкого рынка. Семья Виктории получила вид на жительство на основании покупки недвижимости. Для получения вида на жительство нужно приобрести квартиру стоимостью не менее 75 тыс. долларов.

Студенты тоже получают ВНЖ, они могут найти работу в Турции и получить рабочую визу, однако для этого нужно быть востребованным. Виктория приобрела квартиру площадью 100 кв. м, с огороженной территорией, охраной, бассейном, спортивной и детской площадкой. Стоимость квартиры, которая находится в 6 км от моря, составляет за 4,8 млн рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»