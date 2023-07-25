Турагент рассказал о том, как сэкономить на отдыхе в ОАЭ и Таиланде

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Владелец международной сети турагентств «GiTravel» Тариел Гажиенко рассказал, как сэкономить на заграничном отдыхе. Он отмечает, что следует выбрать направление, где сейчас «не сезон», например ОАЭ и Таиланд.
Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых странах цены на отели и услуги снижаются вне сезона. Так, летом в ОАЭ температура может достигать +45…+50 градусов. В этот период стоимость проживания может быть дешевле в три-шесть раз, чем в ноябре. Отдых в Таиланде в сезон дождей тоже может быть выгодным. В Таиланде можно отдохнуть со значительными скидками — до 150-200%.
Куба и Венесуэла также предлагают россиянам доступный отдых в «не сезон». По мнению эксперта, сэкономить на отдыхе можно, снизив свои ожидания от отеля и курорта. Также можно сократить количества дней отдыха. Но важно помнить, что отдых с комфортом стоит дороже, к чему следует быть готовыми. То есть, перед любым туристом встает вопрос: снизить ожидания и уложиться в бюджет, либо потратить на отдых крупную сумму, ориентируясь на свои желания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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