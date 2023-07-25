«У них есть несколько вариантов»: Глава Пентагона Остин прокомментировал новое наступление ВС Украины

Сегодня, 09:44

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«У них есть несколько вариантов»: Глава Пентагона Остин прокомментировал новое наступление ВС Украины
Главу Пентагона Ллойд Остин

Главу Пентагона Ллойда Остина журналисты попросили прокомментировать новый этап наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении фронта на фоне существенной активизации боевых действий. Он был очень осторожным в высказываниях. И обошелся без оценочных суждений и долгоиграющих прогнозов.

«У них (ВСУ, — Авт.) есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — сказал шеф Пентагона Остин на брифинге в Папуа-Новой Гвинее.

Наступление идет тяжело, потому что украинским войскам приходится преодолевать обширные минные поля, установленные российской армией, а также сталкиваться с другими препятствиями. Тем не менее, берется утверждать Ллойд Остин, что даже невзирая на это командование «сохраняет личный состав и технику».

А тем временем западные СМИ уже объявили о старте нового этапа наступления ВСУ. Как утверждают «Politico» и «New York Times», военное командование направляет на передовую свои самые обученные и оснащенные лучшей техникой бригады на передовую.

Направлением главного удара, вероятно, станет Запорожская область, но не исключен и нетривиальный ход.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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