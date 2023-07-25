«У них есть несколько вариантов»: Глава Пентагона Остин прокомментировал новое наступление ВС Украины

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Главу Пентагона Ллойда Остина журналисты попросили прокомментировать новый этап наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении фронта на фоне существенной активизации боевых действий. Он был очень осторожным в высказываниях. И обошелся без оценочных суждений и долгоиграющих прогнозов.
«У них (ВСУ, — Авт.) есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — сказал шеф Пентагона Остин на брифинге в Папуа-Новой Гвинее.
Наступление идет тяжело, потому что украинским войскам приходится преодолевать обширные минные поля, установленные российской армией, а также сталкиваться с другими препятствиями. Тем не менее, берется утверждать Ллойд Остин, что даже невзирая на это командование «сохраняет личный состав и технику».
А тем временем западные СМИ уже объявили о старте нового этапа наступления ВСУ. Как утверждают «Politico» и «New York Times», военное командование направляет на передовую свои самые обученные и оснащенные лучшей техникой бригады на передовую.
Направлением главного удара, вероятно, станет Запорожская область, но не исключен и нетривиальный ход.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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