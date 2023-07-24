Журналисты называют «адом» ситуацию на острове Родос из-за сильных пожаров

В Греции, где последние несколько дней ведется непрерывная борьба с лесными пожарами, сохраняется тяжелая ситуация. Стихия затронула остров Родос, район Каристос на полуострове Эвбея и район Ахайя на полуострове Пелопоннес. Журналисты греческого общественного телевидения ERT сравнивают ситуацию на Родосе, где пожар бушует уже вторую неделю, с адом. Из-за стихийного бедствия пришлось эвакуировать людей из нескольких поселений.

Очевидцы описывают как испытания ночь, проведенную в поселении Геннадион, где пожарная служба и добровольцы мужественно сражались с огнем. Утром 26 июля на помощь огнеборцам пришли пожарные самолеты, которые ограничивают распространение пламени на новые территории. Есть улучшение обстановки с пожарами в районе Каристос, где погибло два летчика пожарного самолета.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»