У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

Сегодня, 13:09

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У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании
Елены Исинбаева

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором Вооруженных сил России, обнаружилась недвижимость и регистрация в Испании. Об этом стало известно из публикации в «El Digital Sur».

Источник утверждает, что Елена Исинбаева зарегистрирована на острове Тенерифе в Испании в качестве резидента. Вместе с детьми и супругом Никитой Петиновым она проживает в муниципалитете Арона. В Эль-Пальм-Мар у члена МОК имеется дом, площадь которого исчисляется 200 квадратными метрами. Исинбаева также обзавелась собственной недвижимостью в Кальяо Сальвахе.

О том, что знаменитая спортсменка живет на Тенерифе, «El Digital Sur» написало еще 12 июля. Позже Исинбаева на своей ВК-странице заявила, что ее награды и звание майора ВС РФ от спортивного общества ЦСКА носят исключительно номинальный характер, а сама она является «человеком мира».

Исинбаевой 41 год. С 2016 года она является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Газета «Московский комсомолец» напоминает, что майор ВС РФ Исинбаева в прошлом также была доверенным лицом Владимира Путина, а также являлась членом рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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