На курортах Таиланда растет число заболевших людей лихорадкой Денге

Из Таиланда поступает тревожная информация о том, что в 18 провинциях данного государства наблюдается повышение количества заражений лихорадкой Денге. Эта чрезвычайно опасная вирусная инфекция уже стала подбираться всё ближе и ближе к популярным у россиян курортам Чонбури и Пхукет. Очаги заражения приблизились к другим провинциям, включая Мае Хонг Сон, Чианг Май, Чианг Рай, Нан, Пхаяо.

Генеральный директор департамента по контролю над заболеваниями Министерства здравоохранения Таиланда организовал онлайн-встречу с представителями органов здравоохранения этих провинций. Участники тщательно обсудили ситуацию, возникшую в стране. Чиновник акцентировал внимание на том, что число заболеваний лихорадкой Денге за последний месяц выше, чем средние показатели за предыдущие пять лет.

Если количество заражений будет расти такими же темпами, данные провинции могут быть объявлены зонами эпидемии. Если это случится, медики страны получат беспрепятственный доступ в здания и транспортные средства, где есть подозрения о вспышке инфекции. Они смогут обследовать места размножения комаров и проводить обработку химикатами в домах, храмах, школах и отелях.

Ранее туристов, отдыхающих в Таиланде, предупредили о вспышке нового опасного вируса — чикунгуньи. Основными симптомами этого заболевания являются внезапная лихорадка, боль в суставах, мышечная и головная боль, тошнота, усталость и сыпь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»