СВО идет уже 18-ый месяц, и полтора месяца - очередное наступление ВСУ. Российские войска удерживают оборону, фронт не обрушился. Но некоторые эксперты, судя по их рассуждениям, нацелились не на то, чтобы одержать победу путем нанесения военного поражения противнику.

Военный блогер Юрий Подоляка, к примеру, надеется на то, что Соединенные Штаты на фоне отсутствия значимых успехов ВСУ в ходе наступления примут решение «слить Украину».

«Всё будет зависеть от политических решений: если они решат отстаивать Украину до конца, пытаясь удерживать армию России, — тогда будут поставлять всё, включая самолёты», — приводит его точку зрения портал «Правда.ру».

Если же Запад решит, что шансов на большой успех в контрнаступлении у ВСУ нет, начнутся политические торги. Возможно, предположил блогер, даже будет реализован афганский сценарий - сокращение помощи.

«Надеюсь, примут решение слить Украину», — заключил Юрий Подоляка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»