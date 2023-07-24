В Шотландии шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
Шестилетняя Дарси из Шотландии дважды спасла свою больную мать Эмму Андерсон. Девочка была осведомлена о болезни матери. Ребенок был обучен действиям на случай, если у матери случится приступ.
В 16 лет у Эммы диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию. Это заболевание характеризуется утолщением сердечной мышцы. Эмма рассказала дочери о своей болезни и объяснила, что делать, если ей станет плохо. Она научила девочку пользоваться умной колонкой Alexa.
В случае приступа Дарси должна произнести: «Alexa, зови на помощь!». После этого колонка позвонит бабушке, которая живет поблизости. Дарси уже несколько раз помогла матери с помощью колонки, а однажды сама вызвала бригаду скорой помощи. 27-летняя женщина рассказала, что ее дочь сохраняла спокойствие в стрессовых ситуациях.
В прошлом году Эмма перенесла операцию по пересадке сердца. Теперь она может гулять с дочерью, водить ее в бассейн и на детскую площадку. После операции Эмма хотела побыстрее восстановиться, так как ей предстояло выйти замуж.
«Меня выписали буквально за неделю до свадьбы, и у меня все еще были швы, когда я шла к алтарю», — рассказала Эмма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...Подробнее
В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...Подробнее
В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....Подробнее
Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...Подробнее
В этом году многие российские туристы были вынуждены искать альтернативные направления, поскольку лучшие курорты за...Подробнее
Телеграм-канал WarGonzo в свежей сводке из фронтов сообщил о вклинении противника в российские оборонительные порядки...Подробнее