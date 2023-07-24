В Шотландии шестилетняя девочка дважды спасла больную мать с помощью умной колонки

Шестилетняя Дарси из Шотландии дважды спасла свою больную мать Эмму Андерсон. Девочка была осведомлена о болезни матери. Ребенок был обучен действиям на случай, если у матери случится приступ.

В 16 лет у Эммы диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию. Это заболевание характеризуется утолщением сердечной мышцы. Эмма рассказала дочери о своей болезни и объяснила, что делать, если ей станет плохо. Она научила девочку пользоваться умной колонкой Alexa.

В случае приступа Дарси должна произнести: «Alexa, зови на помощь!». После этого колонка позвонит бабушке, которая живет поблизости. Дарси уже несколько раз помогла матери с помощью колонки, а однажды сама вызвала бригаду скорой помощи. 27-летняя женщина рассказала, что ее дочь сохраняла спокойствие в стрессовых ситуациях.

В прошлом году Эмма перенесла операцию по пересадке сердца. Теперь она может гулять с дочерью, водить ее в бассейн и на детскую площадку. После операции Эмма хотела побыстрее восстановиться, так как ей предстояло выйти замуж.

«Меня выписали буквально за неделю до свадьбы, и у меня все еще были швы, когда я шла к алтарю», — рассказала Эмма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»