Bloomberg: экстремальная жара угрожает «тектоническим сдвигом» для туриндустрии ЕС

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Сильная жара в южных странах Европы может нанести серьезный ущерб европейскому туристическому сектору, общий доход которого в прошлом году составил 2,1 трлн долл. Тысячи туристов уже эвакуированы с греческого острова Родос, где бушуют пожары. В связи с этим туристические потоки будут смещаться с юга на север Европы. То есть основные туристические маршруты в Европе могут резко измениться, если темпы глобального потепления сохранятся или усилятся к 2050 году.
Повышение средних температур приведет к тому, что Средиземноморской климат Мадрида будет напоминать погодные условия в североафриканском городе Марракеш. Погода в Лондоне не будет ничем отличаться от климата Барселоны, а Стокгольм превратится в Будапешт. Все это чревато «тектоническим сдвигом» для всей европейской туристической индустрии. Долгосрочное повышение средних температур приведет к сокращению потока туристов из-за опасений по поводу безопасности.
Однако от перераспределения туристических потоков могут выиграть страны Северной Европы, где частота экстремальных погодных явлений будет ниже.
Аномальная жара на юге Европы увеличивает риск сердечных приступов у жителей Европы, Северной Африки, Азии и США. Метеорологи предупреждают о рисках повышения температур в Италии, Греции, Испании и в некоторых юго-восточных регионах Франции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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