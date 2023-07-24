Daily Mirror: загадочное существо с острыми зубами найдено на пляже в Канаде

Издание Daily Mirror сообщает, что в канадской провинции Принц Эдуард обитает загадочное существо. Об этом рассказала 26-летняя Терран Уокер, которая во время поездки с семьей на пляже острова видела странное животное.

По словам девушки, она обнаружила на берегу моря тушу загадочного существа черного цвета с длинным телом и вытянутой пастью. Очевидица рассказала, что в пасти этой странной особи были видны острые зубы. Сначала Уокер предположила, что на берег выбросило акулу.

Она сделала снимок грозного существа и попросила пользователей соцсетей помочь в его опознании. Комментаторы предположили, что на фото запечатлен лосось или тунец. Некоторые заметили, что эта особь похожа на нечто из ночных кошмаров.

Между тем патологоанатом Лаура Брук установила, что строение загадочного животного похоже на черного дельфина. Эксперт считает, что существо выбросило на берег еще зимой прошлого года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»