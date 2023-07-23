Экс-глава генштаба Чехии: Запад однобоко смотрит на конфликт между Россией и Украиной

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Запад слишком однобоко смотрит на вооруженное противостояние России и Украины и опирается преимущественно на позицию украинских официальных лиц, а также британских и американских аналитиков. Однако анализа реальных результатов на поле боя в открытых источниках очень мало, заявил бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы в интервью CZ Defence.
По его словам, летнее контрнаступление Украины продвигается очень медленно. Запад к этому был не готов. Происходящее диссонирует с оптимизмом чиновников ЕС и США. Хотя, считает Шедивы, в этом виноваты они сами - из-за того, что их решения постоянно запаздывают. Особенно по части предоставления вооружений. Так было с танками и ракетами средней дальности раньше, так и сейчас в случае с истребителями.
«Политики не едины, они колеблются, и переговоры заканчиваются тем, что срочные решения затягиваются и, в конце концов, запаздывают», — сказал он.
Шедивы добавил, что именно из-за оторванности Запада и его запоздалых решений он призывает осознать истинную реальность, которая потом будет отражаться в политических д****ах представителей ЕС и НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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