Британские мужчины стали чаще увеличивать пенисы из-за пандемии и порнографии

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Британские медики шокировали общество сообщением о повышенном спросе на операции по увеличению половых членов. Это обусловлено тем, что во время локдауна многие британцы стали смотреть порнофильмы, что исказило их представления о норме.
Эту тенденцию уролог Гордон Мур объясняет тем, что британцы провели немало времени в одиночестве из-за пандемии коронавируса. Кроме того, многие увлеклись порно. Мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам, желая увеличить размеры пениса до размеров половых органов порнозвезд. Причем многие готовы отдать за такую операцию до десяти тысяч фунтов стерлингов.
Благодаря удаленной работе у мужчин было достаточно времени на реабилитацию после операций. Стоит заметить, что проведенное в 2016 году исследование, в ходе которого были измерены пенисы 15 тысяч мужчин, показало, что средний размер полового члена в эрегированном состоянии не превышает 13,2 сантиметра.
Между тем врач-уролог Рена Малик отмечает, что размер полового члена не оказывает большого влияния на достижение удовлетворения и оргазма женщины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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