Turkstat: в прошлом году 99 тысяч россиян получили вид на жительство в Турции

В минувшем году 99 000 россиян получили вид на жительство (ВНЖ) в Турции. Такие данные привел Турецкий институт статистики (Turkstat).

За прошлый год обладателями ВНЖ в Турции стали более 408 тысяч человек. Причем на россиян приходится порядка 25% от общего числа полученных документов. Россияне лидируют по числу полученных ВНЖ. Следом идут граждане Украины — 8,1% (более 32 000), третья позиция у жителей Ирана — 6,5% (26 000). Далее следуют граждане Афганистана — 5,4% (24 000) и Ирака — 4,8% (22 000).

В 2021 году вид на жительство в Турции получили 22 тысячи граждан РФ. Россияне чаще всего селятся в Стамбуле, Анталье и Анкаре. Ранее стало известно, что власти Турции приостановили выдачу видов на жительство иностранцам в Стамбуле из-за растущей миграции в городе.

Согласно официальным данным, в Стамбуле проживают более 500 тысяч сирийцев, а по неофициальным — более чем 7 млн иностранных граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»