Польские турфирмы отменяют путевки в Грецию из-за лесных пожаров

Вчера, 20:39

Image 16+
Польские турфирмы отменяют путевки в Грецию из-за лесных пожаров
Фото из открытых источников

В Польше начали отменять рейсы в охваченную лесными пожарами Грецию. 

Как сообщают представители турфирм, компании предлагают клиентам перебронировать тур или вернуть деньги. Одно из польских туристических агентств отменило прибытие отдыхающих в ряд отелей, расположенных в зоне риска пожаров. Речь идет о следующих гостиницах: Costa Lindia, Ilyssion, White Olive Premium Lindos, Lindos Breeze, Labranda Kiotari Miraluna и Lindos White Hotel & Suites. Туроператор Rainbow отмечает, что запланированные на 24 июля прибытия в отели, находящиеся в зоне риска пожаров, отменены. Туроператоры Itaka и Grecos отменили рейсы на Родос. Эти турфирмы предложили клиентам перебронировать туры на более поздние даты. 

Как стало известно, отели, расположенные на севере острова Родос работают без перебоев. 

Напомним, на прошлой неделе на острове начался пожар, который добрался до побережья его юго-восточной части, где ситуация вышла из-под контроля. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Польские турфирмы отменяют путевки в Грецию из-за лесных пожаров

Вчера, 20:39

Американка выиграла в лотерею три раза, использовав цифры из сна и выиграла

Вчера, 13:39

АТОР: в Турции начнет работать новый лоукостер Ajet

Вчера, 13:39

Россиянам рассказали об отдыхе в Белоруссии

Вчера, 12:29

Похудевшая женщина сделала из отрезанной обвисшей кожи сувенир

Вчера, 12:19

Российские туристы отдохнули в Кыргызстане и сравнили его со Швейцарией

Вчера, 11:19

Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

23-07-2023, 13:34

Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

23-07-2023, 12:04

«МК»: Экстремальная жара убивает итальянцев

23-07-2023, 11:24

Жителю Техаса ампутировали обе руки из-за укуса блохи

23-07-2023, 09:49

«Washington Post»: США пока не планируют передавать Украине ракеты ATACMS

23-07-2023, 09:09

Жители Испании из-за высоких цен на электричество спасаются от жары народными методами

22-07-2023, 11:44

Сейсмолог Шебалин проинформировал, что опасности землетрясений на курортах Турции нет

22-07-2023, 10:29

Metro: 105-летняя британка призвала молодежь никогда не сидеть без дела

21-07-2023, 11:44

Бен Уоллес: Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

21-07-2023, 10:19

The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

20-07-2023, 19:44

Изъятия авто с российскими номерами в Германии вызывают недоумение у немецкого юриста

20-07-2023, 10:49

Проживающий в Китае блогер из Донецка Зубарев заявил, что платит 2700 рублей в месяц за электричество

20-07-2023, 10:39

GETOB: Катастрофа в турецком Датче привела к закрытию отелей и бегству отдыхающих

19-07-2023, 16:29

«Ayd?nl?k»: в Аланье турсектор испытывает трудности из-за снижения числа клиентов из РФ

19-07-2023, 13:14

Возможно, Вам будет интересно

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам

Вчера, 09:09

0

В штате Джорджия трое грабителей проникли в магазин Lowe’s и набрали товара более чем на две тысячи долларов. Мужчины...

Подробнее
В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму

22-07-2023, 13:34

0

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...

Подробнее
Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

23-07-2023, 13:34

0

В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%....

Подробнее
Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

23-07-2023, 12:04

0

Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который...

Подробнее
В Европе обнаружили «внезапную» пропажу: поздно спохватились

В Европе обнаружили «внезапную» пропажу: поздно спохватились

22-07-2023, 09:49

0

Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...

Подробнее
Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

Туроператоры рассказали, откуда в РФ поедут иностранцы после введения электронных виз

Вчера, 15:34

0

В России с 1 августа начнет работать система электронных виз для иностранных туристов, передает RTN. Директор компании...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров