Польские турфирмы отменяют путевки в Грецию из-за лесных пожаров

В Польше начали отменять рейсы в охваченную лесными пожарами Грецию.

Как сообщают представители турфирм, компании предлагают клиентам перебронировать тур или вернуть деньги. Одно из польских туристических агентств отменило прибытие отдыхающих в ряд отелей, расположенных в зоне риска пожаров. Речь идет о следующих гостиницах: Costa Lindia, Ilyssion, White Olive Premium Lindos, Lindos Breeze, Labranda Kiotari Miraluna и Lindos White Hotel & Suites. Туроператор Rainbow отмечает, что запланированные на 24 июля прибытия в отели, находящиеся в зоне риска пожаров, отменены. Туроператоры Itaka и Grecos отменили рейсы на Родос. Эти турфирмы предложили клиентам перебронировать туры на более поздние даты.

Как стало известно, отели, расположенные на севере острова Родос работают без перебоев.

Напомним, на прошлой неделе на острове начался пожар, который добрался до побережья его юго-восточной части, где ситуация вышла из-под контроля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»