Американка выиграла в лотерею три раза, использовав цифры из сна и выиграла

77-летняя американка трижды выиграла в лотерею благодаря вещему сну. Жительница штата Мэриленд рассказала, что в 2008 году она увидела во сне числа 7-11-33-35-39.

По словам женщины, в тот период она испытывала финансовые трудности, поэтому молилась о благополучии. Пенсионерка использовала эти цифры для участия в лотерее. Женщина выиграла по 50 тысяч долларов в 2008, 2019 и 2023 годах и во всех этих случаях ей помогла эта числовая комбинация.

О последней победе она узнала, позвонив в офис лотереи. Она услышала номера выигрышных билетов, но не закричала от радости, а сохранила спокойствие. Американка планирует потратить выигрыш на оплату стоматологических услуг и отпуск.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»