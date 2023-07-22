АТОР: в Турции начнет работать новый лоукостер Ajet

В Турции начнет работать новый лоукостер. Turkish Airlines приняла решение из своего подразделения бюджетных перевозчиков AnadoluJet выделить «дочку» — AJet Air Transport Joint Stock Company. Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новый бюджетный перевозчик на территории Турции зарегистрирован десять дней назад 14 июля. По мнению экспертов туристической отрасли, AJet может стать конкурентам Easyjet или Ryanair.

У Турции до недавнего времени не было полноценного лоукостера. И это было проблемой. Страна не могла конкурировать с перевозчиками из других стран Средиземноморья. А меж тем почти 50% туристов из стран Европы, направляясь, скажем, в Испанию, пользовались именно услугами лоукостеров.

Представители российского турбизнеса признают, что предлагаемые тарифы для туристов играют важное значение.

Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная заявила, что если они действительно окажутся привлекательными, недостатка в пассажирах у новой авиакомпании не будет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»