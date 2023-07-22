Россиянам рассказали об отдыхе в Белоруссии

В последнее время россияне все чаще выбирают для отдыха Белоруссию с ее красивыми пейзажами и невысокой стоимостью отдыха. Это туристическое направление становится все популярнее. В стране насчитывается десять тысяч озер и одним из них является Нарочь в Минской области. Здесь есть детские лагеря, кемпинги и гостиницы. Любителям активного туризма можно отправиться на берег Минского моря — Заславского водохранилища, где можно покататься на сапбордах и полазить на скалодромах. Туристы могут посетить парк «Браславские озера» и гору Маяк, которая является местной достопримечательностью. Чтобы увидеть красоту озер с высоты, стоит подняться на небольшую башню, откуда открываются великолепные виды на окружающий пейзаж.

В Браславском регионе ежегодно появляются объекты, предлагающие услуги проживания, питания и экскурсионного обслуживания. Также здесь есть прокат лодок, катамаранов, байдарок, велосипедов, санок и лыж. Туристам предоставляется возможность поселиться в отеле, домике и гостинице. Также можно воспользоваться глэмпингом или поставить свою палатку, чтобы побыть ближе к природе. Иными словами, каждый турист может найти лучший вариант размещения согласно своим предпочтениям и бюджету.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»