Российские туристы отдохнули в Кыргызстане и сравнили его со Швейцарией

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В этом году многие российские туристы были вынуждены искать альтернативные направления, поскольку лучшие курорты за рубежом оказались слишком дорогими. Россияне все чаще выбирают для отдыха Кыргызстан, где можно насладиться отдыхом и полюбоваться местными достопримечательностями.
Многих путешественников привлекает горный туризм. Как известно, более трех четвертей территории Киргизии занимают горы. Российские туристы даже сравнивают красоту этой страны со Швейцарией. Кыргызстан привлекает путешественников разнообразием климатических зон, красотой дикой природы, живописными ущелиями и долинами, а также цветущими лугами и кристально чистыми озерами.
Российские турфирмы ориентируются в основном на пляжный отдых и предлагают россиянам поездки на озеро Иссык-Куль и горячие источники. Но поездку в Киргизию без посещения гор трудно представить. К плюсам отдыха в Кыргызстане можно отнести прямые рейсы, низкую стоимость отдыха, возможность посетить страну без визы и отсутствие языкового барьера.
Прямые рейсы из разных российских городов в Бишкек выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», Nordwind Airlines, S7 Airlines и «Уральские авиалинии». Перелет из Москвы занимает около пяти часов. Стоимость авиабилетов из столицы РФ в Бишкек составляет 29 000 рублей за прямой рейс туда-обратно с багажом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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