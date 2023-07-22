Почему отдых в ОАЭ дешевле Турции

В июле недельные туры на двоих в ОАЭ можно приобрести за 80 тыс. руб., что дешевле по сравнению с зимой на 30-65%. Стоит учитывать тот факт, что лето в Эмиратах считают несезонным временем. Путевки в Турцию стоят столько же и даже дороже. Поэтому туристы задаются вопросом: стоит ли посещать эту страну.

Россиянка Анна Бирюкова, которая недавно переехала в ОАЭ, рассказала, что в июле и августе воздух в ОАЭ прогревается до 45 градусов, а море до 35, но после захода солнца можно гулять или купаться в бассейне, где воду охлаждают. Россиянка отмечает, что местная инфраструктура приспособлена к жаре.

Женщина сообщила, что в магазинах, банках, отелях, такси и метро работают кондиционеры, а жарко только на улице. Кроме того, есть нежаркие регионы, например Фуджейра, где температура составляет 31 градус выше нуля, тогда как в Дубае 37. Там дует ветер с Оманского залива и благодаря сильным течениям море негорячее.

Помимо прочего, горы защищают регион от палящего солнца. Но летом туристов поджидает такая неприятность, как песчаные бури, длительностью до нескольких дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»