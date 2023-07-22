Русскоязычный житель Турции рассказал, каких туристов не любят в этой стране

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
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Блогер-путешественник, который ведет на «Дзене» канал «Угрюмый лимон о финансах», недавно пообщался с турком, который работает в сфере обслуживания и свободно говорит по-русски. Тот и рассказал ему, каких туристов не любят в Турции и почему.
На курортах этой страны не особо приветствуют россиян и белорусов по всем известной причине. Но, оказывается, в Турции не очень жалуют и британцев.
Англичане, отмечает турок по имени Эмир, перестают быть чопорными и воспитанными, как только отведают местного алкоголя. В нетрезвом состоянии жители Великобритании способны вывести из себя кого угодно.
Многие британцы не пьют, особенно люди старшего возраста. Однако они себя зарекомендовали не лучшим образом своим высокомерным отношением к обслуживающему персоналу и туристам из других стран. Британцы любят читать нравоучения и взывать к морали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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