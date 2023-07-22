Жителю Техаса ампутировали обе руки из-за укуса блохи

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Житель Техаса из-за укуса блохи лишился обеих рук. Об этом пишет «Лента.ру».
Как оказалось, блоха, которая его укусила, переносила сыпной тиф. Это и привело к необратимым последствиям.
Мужчина в больнице оказался вскоре после того, как перестал ощущать пальцы ног. При этом он был в настолько тяжелом состоянии, что врачи даже советовали родственникам попрощаться с ним. У пациента случился септический шок, его пришлось подключать к искусственной вентиляции легких и диализу. Его органы начали отказывать. К этому привел сыпной тиф, первые проявления которого приняли за тяжелую форму гриппа.
Впрочем, люди в белых халатах все же сумели спасти больному жизнь. Однако в процессе лечения у него началась сухая гангрена, пациенту пришлось ампутировать обе руки и часть ступни.
Сыпной тиф, который развился вследствие укуса блохи — крайне редкое заболевание в США. Насекомые-переносчики обычно обитают в тропическом и субтропическом климате.
Данная драматическая история, в который раз напоминает о том, как важны меры предосторожности и средства индивидуальной защиты, а также своевременное обращение в больницу, если укусило какое-то насекомое, даже если оно кажется на первый взгляд безобидным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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