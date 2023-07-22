«Washington Post»: США пока не планируют передавать Украине ракеты ATACMS

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена пока не готова объявить о поставке Украине ракет большой дальности ATACMS и «твердо придерживается отказа». Об этом пишет в своей статье газета «Washington Post» со ссылкой на свои неназванные источники.
Информаторы рассказали, что вопрос о передаче ATACMS предметно не обсуждался уже несколько месяцев. В США придерживаются мнения, что приоритетными для Украины сейчас являются иные виды вооружений, а не ракеты большой дальности.
В Вашингтоне также опасаются, что передача ВСУ оружия нужна для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию на поле боя, что подорвет готовность США к другим потенциальным конфликтам, сказано в публикации.
В то же время вчера советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что вопрос о поставках дальнобойных ATACMS обсуждается президентами Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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