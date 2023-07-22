Жители Испании из-за высоких цен на электричество спасаются от жары народными методами

Охвативший почти всю территорию Испании летний зной сопровождается не только рекордными температурами, но и высокими счетами за электроэнергию. Это заставляет испанцев искать оригинальные способы охлаждения. Так, они используют грелки с ледяной водой или же ставят лед в миске перед вентиляторами, чтобы охлаждать циркулирующий воздух. Этот простой метод обеспечивает влажность в помещении.

Некоторые используют пульверизатор с водой как аэрозольный освежитель воздуха. В любом случае многие граждане избегают включать электроприборы. По словам жительницы Мадрида Марии Рубио, она старается включать кондиционер с 14:00 до 17:00, когда электроэнергия наименее дорогая.

Аномальная жара, достигающая 44 градусов по Цельсию, вызвала засуху в некоторых регионах Испании. Из-за недостатка осадков и высоких температур были введены ограничения на использование воды для полива садов. Также в стране запрещены мойки улиц и автомобилей. Ограничениям было подвергнуто использование общественных душей и фонтанов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»