Жители Испании из-за высоких цен на электричество спасаются от жары народными методами

В Джорджии сотрудницу магазина уволили за противодействие ворам
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Охвативший почти всю территорию Испании летний зной сопровождается не только рекордными температурами, но и высокими счетами за электроэнергию. Это заставляет испанцев искать оригинальные способы охлаждения. Так, они используют грелки с ледяной водой или же ставят лед в миске перед вентиляторами, чтобы охлаждать циркулирующий воздух. Этот простой метод обеспечивает влажность в помещении.
Некоторые используют пульверизатор с водой как аэрозольный освежитель воздуха. В любом случае многие граждане избегают включать электроприборы. По словам жительницы Мадрида Марии Рубио, она старается включать кондиционер с 14:00 до 17:00, когда электроэнергия наименее дорогая.
Аномальная жара, достигающая 44 градусов по Цельсию, вызвала засуху в некоторых регионах Испании. Из-за недостатка осадков и высоких температур были введены ограничения на использование воды для полива садов. Также в стране запрещены мойки улиц и автомобилей. Ограничениям было подвергнуто использование общественных душей и фонтанов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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