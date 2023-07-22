Сейсмолог Шебалин проинформировал, что опасности землетрясений на курортах Турции нет

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После страшного землетрясения в Турции многие отпускники опасаются отправляться в страну на отдых. Однако покупать тур можно преспокойно. Сейчас сильной сейсмической активности нет. Опасность землетрясения отсутствует. В этом граждан РФ в беседе с РИА «Новости» заверил Петр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.
По его информации, последствия февральского землетрясения на курортах Турции не сказались, и «не скажутся».
«Никакой связи между землетрясением в феврале и курортным сезоном нет», – утверждает Шебалин.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 на юго-востоке Турции были зафиксированы 6 февраля. Мощные подземные толчки ощутили в 11 провинциях этой страны, а также в некоторых регионах Сирии.
Число погибших превысило 50 тысяч человек. Разрушения — колоссальные. Турецкие власти назвали землетрясение 2023 года катастрофой века для страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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