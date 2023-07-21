Бен Уоллес: Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

21-07-2023, 10:19

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Бен Уоллес: Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала
Фото из открытых источников

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с телеканалом «Sky News» похвастал, что Соединенное Королевство поставило Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировало.

По словам главы оборонного ведомства, в 2022 году планировались к поставке всего 16 тысяч артиллерийских снарядов. Однако, по состоянию на сейчас, Вооруженные силы Украины получили от Великобритании свыше 200 тысяч боеприпасов.

И это не считая значительного количества военной техники, подчеркнул Бен Уоллес.

Министр добавил, что планы по поставкам и предоставлению военной помощи пришлось скорректировать, учитывая потребности и приоритеты Украины. Они требовали оперативного реагирования.

По данным СМИ, по состоянию на март нынешнего года военная помощь Британии оценивалась в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, Лондон поставил Киеву и тяжелые танки Challenger II. Однако на театре боевых действий они замечены не были. Вероятно, военное командование ВСУ придерживает их для следующего этапа своего наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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