Бен Уоллес: Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с телеканалом «Sky News» похвастал, что Соединенное Королевство поставило Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировало.

По словам главы оборонного ведомства, в 2022 году планировались к поставке всего 16 тысяч артиллерийских снарядов. Однако, по состоянию на сейчас, Вооруженные силы Украины получили от Великобритании свыше 200 тысяч боеприпасов.

И это не считая значительного количества военной техники, подчеркнул Бен Уоллес.

Министр добавил, что планы по поставкам и предоставлению военной помощи пришлось скорректировать, учитывая потребности и приоритеты Украины. Они требовали оперативного реагирования.

По данным СМИ, по состоянию на март нынешнего года военная помощь Британии оценивалась в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, Лондон поставил Киеву и тяжелые танки Challenger II. Однако на театре боевых действий они замечены не были. Вероятно, военное командование ВСУ придерживает их для следующего этапа своего наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»