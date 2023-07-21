Бен Уоллес: Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

В сете появились кадры пожара после атаки беспилотника в Крыму
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...Подробнее
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в беседе с телеканалом «Sky News» похвастал, что Соединенное Королевство поставило Украине в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировало.
По словам главы оборонного ведомства, в 2022 году планировались к поставке всего 16 тысяч артиллерийских снарядов. Однако, по состоянию на сейчас, Вооруженные силы Украины получили от Великобритании свыше 200 тысяч боеприпасов.
И это не считая значительного количества военной техники, подчеркнул Бен Уоллес.
Министр добавил, что планы по поставкам и предоставлению военной помощи пришлось скорректировать, учитывая потребности и приоритеты Украины. Они требовали оперативного реагирования.
По данным СМИ, по состоянию на март нынешнего года военная помощь Британии оценивалась в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Напомним, Лондон поставил Киеву и тяжелые танки Challenger II. Однако на театре боевых действий они замечены не были. Вероятно, военное командование ВСУ придерживает их для следующего этапа своего наступления.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена атака беспилотников ВСУ на объекты в Красногвардейском...Подробнее
Жена мобилизованного из Самары добивается, чтобы его отпустили домой отдохнуть. Ее муж служит в 1443-й роте. Он был...Подробнее
В Госдуме сочли непатриотичным вопрос журналистов российского издания о необходимости введения штрафа в размере 50...Подробнее
Соединенные Штаты Америки в разных пакетах военной помощи передали Украине, в общей сложности, 190 боевых бронированных...Подробнее
Энергетический кризис, ставший проблемой для ЕС, привел к закрытию многих алюминиевых заводов и потере половины их...Подробнее
Историю одной роковой ошибки, допущенной медиками, рассказало уральское издание «Е1». Речь о жителе Екатеринбурга...Подробнее