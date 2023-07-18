The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

Сегодня, 19:44

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The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10
Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки в разных пакетах военной помощи передали Украине, в общей сложности, 190 боевых бронированных машин Bradley. И только 10 из них были уничтожены в боях, утверждает газета The Washington Post со ссылкой на собственные осведомленные источники.

В то же время, отмечают журналисты, различные повреждения во время боевых действий получили несколько десятков таких броневиков. Многие из них были отремонтированы украинскими специалистами, но не все. Получившие самые серьезные повреждения Bradley будут восстанавливать в Польше. Незначительную часть ВСУ решили использовать в качестве «доноров». Украинские военные пожаловались журналистам, что испытывают нехватку запчастей для американских машин.

Washington Post подчеркивает, что большинство «брони» было повреждено на установленных военнослужащими ВС РФ минных полях.

Потери в технике не смутили украинское военное командование - они были ожидаемыми.

«В недавнем интервью главком ВСУ Залужный сказал, что Киев не получает машины для участия в парадах, а для участия в боях, где они становятся мишенями», — говорится в публикации.

Ранее западные СМИ сообщали, что российские войска уничтожили или повредили треть поставленных ВСУ Bradley.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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The Washington Post: Из 190 переданных Украине Bradley уничтожены только 10

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