Изъятия авто с российскими номерами в Германии вызывают недоумение у немецкого юриста

Сегодня, 10:49

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Изъятия авто с российскими номерами в Германии вызывают недоумение у немецкого юриста
Фото из открытых источников

Немецкий юрист Ойген Хайнрих считает несанкционированным изъятие в Германии автомобилей с российскими номерами. В интервью «Deutsche Welle» он объяснил, что государственные органы неправильно трактуют законодательство ЕС. Государственные органы, в том числе министерство финансов Германии, ссылаются на санкционный режим ЕС, введенный против России в 2014 году. Речь идет о санкционном постановлении 833/2014.

Случаи изъятия автомобилей российских граждан были зафиксированы в Гамбурге, Киле и Любеке. В немецкой версии регламента говорится о запрете импорта и используется термин «Einfuhr». Этот термин трактуется как «поставка», «доставка» или «перемещение». Однако в других языковых версиях регламента, например в английской, используется термин «import», что привело к путанице.

Хайнрих отмечает, что при составлении немецкой версии регламента ориентировались на понимание терминов «Einfuhr» и «Verbringen», принятых в деловом обороте на немецком языке. Для немецких бизнесменов, занимающихся внешней торговлей, «Einfuhr» означает импорт.

Согласно законодательству ЕС, когда автомобили въезжают на его территорию, не подлежат таможенному декларированию, поскольку применяется режим временного пользования. Немецкая таможня может изымать только импортируемые с территории России машины, которые проходят растаможку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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