Проживающий в Китае блогер из Донецка Зубарев заявил, что платит 2700 рублей в месяц за электричество

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Блогер из Донецка Александр Зубарев, проживающий в Китае, в своем Telegram-канале пожаловался на высокие цены на электричество. По его подсчетам, за сутки он платит за электричество семь юаней — около 88 рублей. А ежемесячно Зубарев выплачивает около 2700 рублей.
«При постоянно включенном кондиционере, считая всю электроэнергию, которая используется, в том числе на очистители воздуха, ионизаторы, пылесосы», — написал блогер.
Зубарев обращает внимание на то, что для Китая это внушительная сумма, если учитывать средние зарплаты в стране. Известный в России блогер и хореограф посещал Китай по работе, а позднее вернулся в КНР, чтобы там остаться. Блогер прославился своими юмористическими роликами о жизни в Поднебесной.
В своем блоге Зубарев выражал разочарование тем, что китайская система электроснабжения не является эффективной и экологически безопасной. Он отметил, что в настоящее время Китай является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, а высокие цены на электричество препятствуют развитию малых и средних предприятий и инновационных стартапов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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