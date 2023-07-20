Проживающий в Китае блогер из Донецка Зубарев заявил, что платит 2700 рублей в месяц за электричество

Блогер из Донецка Александр Зубарев, проживающий в Китае, в своем Telegram-канале пожаловался на высокие цены на электричество. По его подсчетам, за сутки он платит за электричество семь юаней — около 88 рублей. А ежемесячно Зубарев выплачивает около 2700 рублей.

«При постоянно включенном кондиционере, считая всю электроэнергию, которая используется, в том числе на очистители воздуха, ионизаторы, пылесосы», — написал блогер.

Зубарев обращает внимание на то, что для Китая это внушительная сумма, если учитывать средние зарплаты в стране. Известный в России блогер и хореограф посещал Китай по работе, а позднее вернулся в КНР, чтобы там остаться. Блогер прославился своими юмористическими роликами о жизни в Поднебесной.

В своем блоге Зубарев выражал разочарование тем, что китайская система электроснабжения не является эффективной и экологически безопасной. Он отметил, что в настоящее время Китай является одним из крупнейших в мире потребителей энергии, а высокие цены на электричество препятствуют развитию малых и средних предприятий и инновационных стартапов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»