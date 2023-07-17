GETOB: Катастрофа в турецком Датче привела к закрытию отелей и бегству отдыхающих

Технические проблемы погрузили в хаос турецкие курорты. Перебои с электричеством, продолжавшиеся несколько дней, обратили туристов в бегство, в результате чего местные отели были вынуждены экстренно закрыться. Такая же участь постигла местные торговые точки и рестораны. Владельцев отелей охватил ужас, так как они не ожидали такой катастрофы в разгар туристического сезона.

Как известно, курортный город Датча в провинции Мугла на несколько дней был обесточен. Причина отключения света неизвестна. Из-за случившегося туризм на курорте вынужден был полностью остановиться. По словам президента Ассоциации туристических отелей Южной Эгейской области (GETOB) Мустафы Деливели, отельеры, владельцы магазинов и горожане серьезно пострадали. Гостиницы вынуждены тратить тонны дизельного топлива для работы генераторов, и эта дополнительная статья расходов ставит их на грань банкротства. При этом гостиницы, не имеющие генераторы, находятся в еще худшем положении и вынуждены как-то договариваться с соседними отелями, имеющими генераторы, чтобы спасти продукты.

Туристы, отдыхавшие в отелях, спешно их покинули, а те, кто планировал приехать, отменили бронирование, рассказал Деливели.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»