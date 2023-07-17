«Ayd?nl?k»: в Аланье турсектор испытывает трудности из-за снижения числа клиентов из РФ

В турецкой Аланье жалуются на проблемы из-за дефицита туристов из России. Об этом сообщает издание РИА «Новости», ссылаясь на «Ayd?nl?k».

Существенное снижение числа российских туристов в Аланье уже дает о себе знать трудностями в турсекторе курорта. Так, в гостиницах то и дело увольняют сотрудников, ведь поток постояльцев значительно поредел. А чтобы сокращения не повлияли на бесперебойную работу сектора, представители турсферы Алании призывают «более лояльно относиться к рабочим, которые трудятся в течение долгих рабочих часов, чтобы избежать проблемы квалифицированных кадров».

Похожая ситуация наблюдается и в Бодруме — там также низкая наполняемость отелей спровоцировала увольнение персонала.

По словам вице-президента Фонда развития туризма Алании и Ассоциации туристических операторов Алании Мехмета Дахаоглу, в Черногории, Дубаях и Египте можно устроиться дешевле, чем в Турции, поэтому даже количество отечественных туристов в Бодруме в этом году снизилось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»