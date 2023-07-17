В Великобритании не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила

22-летняя жительница Великобритании, проживающая в графстве Уэст-Мидлендс, ночью захотела принять ванну и внезапно родила сына. Ее историю опубликовала газета «The Sun».

Женщина, как утверждается, о своей беременности даже не подозревала. При этом на момент родов она уже имела двухгодовалую дочь Эсси. В апреле нынешнего года Ньюи проснулась от боли в животе. Она на тот момент жила одна и даже не могла предположить, что то были схватки. Подозревала, что начался аппендицит.

Для того, чтобы облегчить боль, набрала воды и решила принять ванну. В воде Ньюи пробыла час, а когда вышла, у нее отошли воды. Только тогда до нее дошло, что она беременна.

Спустя несколько минут британка родила в ванной сына. Уже когда она держала мальчика на руках, связалась с медиками. Они госпитализировали роженицу и новорожденного. Через 12 часов Ньюи вместе с сыном, которого она назвала Алби, выписали из клиники.

Мальчик здоров. Пока он с мамой находились в больнице, она не теряла времени зря и заказала через интернет все, что необходимо младенцу.

Ньюи пережила так называемую скрытую беременность, объясняют медики. В мире фиксируются случаи, когда женщины до самых родов не подозревают, что скоро станут мамами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»