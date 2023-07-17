В США пластический хирург лишилась практики из-за трансляции процедуры в сети

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Американский пластический хирург Катарин Грейв, известная как Доктор Рокси из «Пластических операций Рокси», нарушала врачебную этику, транслируя операции в сети.
Популярная в TikTok Грейв транслировала процедуры по подтяжке кожи, липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, за что была лишена лицензии. Такое решение принял Медицинский Совет Огайо в ноябре 2022 года.
Результаты расследования указывают на то, что во время трансляций хирург общалась со зрителями и отвлекалась от операции, что приводило к врачебным ошибкам. Из-за общения с пользователями сети доктор не контролировала процесс липосакции. К тому же, Грейв не предоставила пациентке инструкции по реабилитации.
По этой причине у пациентки начались серьезные осложнения, такие как прокол кишечника, некроз мягких тканей, а также печеночная энцефалопатия, при которой работа мозга нарушается из-за неправильного функционирования печени и накоплений токсинов в крови.
Другая пациентка обратилась к Медицинскому совету после подтяжки груди, которая привела к серьезным осложнениям. Публикация результатов хирургических операций в Интернете не только отвлекает внимание врачей, но и подвергает пациентов риску, а также может привести к побочным эффектам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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