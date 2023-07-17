«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ

Сегодня, 10:19

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«URA.RU»: Доброволец из Таджикистана Ганиев рискнул всем, чтобы уйти на фронт СВО РФ
Фото из открытых источников

Мужчина из Таджикистана решил тайно отправиться на фронт, хотя в его стране за это ему грозит 20 лет тюрьмы.

Закирулло Ганиев рассказал «URA.RU», что решил уехать на фронт, но был вынужден скрывать этот от родных. Он воюет на стороне РФ, но в Таджикистане его за это могут отправить за решетку.

Поэтому, сказав родным, что едет в РФ на заработки, он решил исполнить свою мечту и стать военным. В марте 2022 года он уже был на фронте.

По его словам, при отъезде было больно смотреть в глаза матери, зная, что может не вернуться. Однако выбор был уже сделан. Теперь он служит в мотострелковой бригаде.

Отметим, в СМИ попала история Андрея Решетникова из Свердловской области, который тоже отправился на фронт добровольцем, а сейчас, став инвалидом, пытается добиться того, чтобы ему выплатили положенные деньги и комиссовали.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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