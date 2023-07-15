Reuters: в Китае из-за тайфуна «Талим» выбросило на берег кита

Сегодня, 19:34

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Reuters: в Китае из-за тайфуна «Талим» выбросило на берег кита
Фото из открытых источников

Вечером 17 июля на китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун «Талим». Населенный пункт Чжаньцзян оказался под обильными ливнями и сильными порывами неистового ветра. Это привело к серьезным наводнениям. За ночь тайфун добрался до залива Бейбу, а к 18 июля переместился в южную часть Гуанси. Скорость ветра достигла 90 километров в час. Мощность шторма пойдет на спад по мере его продвижения в северную часть страны. 

230 тысяч жителей Гуандуна пришлось эвакуировать. 68 прибрежных туристических районов были закрыты для посещения. Более 2,7 тысячи рыболовных судов были отозваны. В городе Наннинг из-за стихии приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы. 

Тропический циклон, накрывший прибрежную зону Гуанси-Чжуанского автономного района, был так силен, что на побережье вынесло кита. Пользователи сети опубликовали кадры, на которых можно увидеть лежащее на берегу млекопитающее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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