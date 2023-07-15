Туристы прячутся от невыносимой жары на пустеющих пляжах Антальи

Аномально высокие температуры сохраняются на турецких курортах. В Анталье и Манавгате уровень жары побил рекорд 14 июля, когда температура воздуха составила +42 °C и +43.9 °C соответственно.

Невыносимая жара оставила пляжи Средиземноморья без посетителей. Популярные места отдыха, такие как Коньяалты, опустели. Высокие температуры заставляют туристов проводить время в более прохладных местах. Но любителей солнца и моря даже экстремальный зной не смог остановить. Они подолгу находятся в воде, где температура остается около +26 °C.

Жара повлияла на туристическую индустрию и на отдых в регионе. Местные власти советуют ограничивать активность на открытом воздухе. Согласно прогнозу, снижения температуры до конца недели ждать не стоит. Температура около +40 °C сохранится на протяжении нескольких дней. Аномальную жару вызван антициклон «Цербер», который пришел из пустыни Сахара и накрыл не только Турцию, но и ряд других европейских стран.

Антициклон принес аномально высокие температуры и сухой воздух в северные регионы, что стало неожиданностью для многих туристов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»