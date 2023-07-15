«Daily Mail»: Британка четыре дня жила в роскошном турецком отеле по старому браслету

Сегодня, 09:44

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«Daily Mail»: Британка четыре дня жила в роскошном турецком отеле по старому браслету
Фото из открытых источников

Британский таблоид «Daily Mail» рассказал о жительнице Соединенного Королевства Роксане Бальчюнас, которая вместе с детьми с помощью старых браслетов «Все включено» проникла в роскошный турецкий отель «Ramada Hotel & Suites» на курорте Кушадасы. Женщина даже похвасталась этим в соцсетях.

Изначально Бальчюнас отдыхала в этом отеле в мае этого года со своей семьей. Позже 39-летняя британка нашла в сумке старые браслеты и забронировала вторую поездку.

В это время в отеле отдыхала ее мать. Изначально женщина не верила, что у нее получится мошеннический трюк. Она шутила, объясняя детям, что они просто пообедают в отеле. Старые браслеты помогли женщине прожить в турецком отеле четыре дня. Женщина не опасалась того, что может быть поймана и разоблачена сотрудниками отеля. Британка даже выкладывала фото с отдыха, после того как должна была покинуть отель.

Бальчюнас отметила, что при входе в гостиницу никто браслеты не проверил.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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